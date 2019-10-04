04.10.2019 18:31

Геннадий Кернес поздравил харьковских учителей (ФОТО)

Концерт ко Дню учителя состоялся сегодня, 4 октября, во Дворце спорта.



//city.kharkov.ua

Праздник был организован для пяти тысяч работников сферы образования – учителей, преподавателей, воспитателей, ветеранов отрасли. Городской голова Геннадий Кернес поблагодарил педагогов за отличную подготовку учеников, высокие результаты на олимпиадах и конкурсах.

«Я часто говорю, что образование - один из китов, на котором стоит наш город. Вы – большая академическая харьковская семья. Думаю, что вам всегда приятно получать оценки за свой труд, когда ученики выигрывают олимпиады и конкурсы. Желаю вам заслуженного уважения, хорошей атмосферы в коллективах, коллегиальной солидарности, чтобы реформы, происходящие в образовании, воплотили в жизнь ваши надежды и мечты. Чтобы общество не забывало об учителях, понимало, как они нужны. Чтобы наши руководители всегда помнили, что ваш труд должен быть высоко оплачен», - отметил Геннадий Кернес.

За весомый вклад в развитие образования научно-педагогические коллективы пяти вузов были награждены Благодарностями городского головы. Геннадий Кернес вручил награды ректорам Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Харьковского национального экономического университета имени С. Кузнеца, Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды.

Также Благодарности вручили коллективу Харьковского высшего профессионального училища швейного производства и быта, которые завоевали золотую медаль на международной выставке «Современные учреждения образования», и коллективу Регионального центра профессионального образования инновационных технологий строительства и промышленности.

Кроме того, за хорошие результаты ВНО, внедрение новых технологий и победы на различных конкурсах Благодарности городского головы вручили коллективам гимназий №6, 46, 116 и 169, специализированной школы №162, частного научно-воспитательного комплекса «Вересень», ДЮСШ №13, детских садов №119, 150, 323 и 440.

«Я хочу пожелать вам здоровья, мира, спокойствия, чтобы ваши семьи и дети были счастливы. Благополучия, и пусть хранит вас Бог», - пожелал учителям городской голова.

После церемонии награждения во Дворце спорта выступил украинский певец Олег Винник.

Справка. Благодаря харьковским школьникам, Харьковский регион восьмой год подряд занимает первое место во всеукраинском рейтинге по результатам всех видов интеллектуальных соревнований. На всеукраинском этапе олимпиад харьковские школьники заняли 87 первых и призовых мест, на международных олимпиадах и конкурсах по физике, математике, геометрии и информатике - 16 призовых мест. За подготовку победителей международных и всеукраинских интеллектуальных соревнований 113 учителей города получают надбавку к заработной плате. Кроме того, по инициативе городского головы Геннадия Кернеса победители конкурса «Учитель года» получают ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. грн, лауреаты конкурса - по 1 тыс. грн.