06.10.2019 10:30

Геннадий Кернес поздравляет учителей с профессиональным праздником

Мэр Харькова поздравляет педагогов с Днем работников образования.

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем работников образования.

Уважаемые ректоры, преподаватели вузов и школ, воспитатели,

методисты, огромный педагогический коллектив Харькова!

Примите мои искренние поздравления с Днем Учителя. Гена Кернес был не самым послушным учеником, не самым прилежным. Но ничего не проходит даром, я пронес через годы и передал детям глубокое уважение к тем, кто учит, заботится, видит в тебе лучшее, ведет по жизни. Это самое благородное из всех дел – настроить ребенка на цель, научить его учиться, верить в него, чтоб он добивался результата и шел вперед.

Желаю вам заслуженного уважения от учеников и родителей. Хорошей атмосферы в коллективах, коллегиальной солидарности, чтоб реформы, происходящие сейчас в образовании, действительно воплотили в жизнь ваши надежды и мечты. Здоровья, любви и мира всем нам!

С уважением,

Харьковский городской голова Геннадий Кернес