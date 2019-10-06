06.10.2019 14:43

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Валерия Алтухова

Мэр Харькова поздравил с днем рождения директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 6 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.

«Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, талантливых учеников и продолжать находить множество идей и возможностей для их воплощения в молодое поколение.

Пусть этот день будет полон музыки, поддержки родных и близких Вам людей!» - говорится в поздравлении.