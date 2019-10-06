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06.10.2019  14:43   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Валерия Алтухова

Мэр Харькова поздравил с днем рождения директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 6 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.
 
«Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, талантливых учеников и продолжать находить множество идей и возможностей для их воплощения в молодое поколение.
 
Пусть этот день будет полон музыки, поддержки родных и близких Вам людей!» - говорится в поздравлении.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, алтухов
 
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