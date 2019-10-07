Работников образования Харьковской области отметили государственными наградами

Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Звание «Заслуженный работник образования Украины» получила ДЕНИСЕНКО Анжела Олеговна - доцент кафедры Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.
влажн.:
давл.:
ветер: