Работников образования Харьковской области отметили государственными наградами

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Гороскоп по знакам Зодиака на 6 октября Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.

И грянет дождь: прогноз погоды в Харькове на выходные Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.