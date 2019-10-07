Главная Новости Власть Работников образования Харьковской области отметили государственными наградами
07.10.2019  10:01   

Работников образования Харьковской области отметили государственными наградами

Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.


// ХОГА
По случаю Дня работников образования, согласно указу Президента Украины № 731/2019 награжден орденом «За заслуги» III степени - ХВОРОСТОВ Евгений Дмитриевич - заведующий кафедрой Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Звание «Заслуженный работник образования Украины» получила ДЕНИСЕНКО Анжела Олеговна - доцент кафедры Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  награда, президент, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Спорт Харьковские спортсмены отмечены государственными наградами 17.09 Власть Харьковских спасателей наградили к празднику 21.08 Власть Харьковчане получили государственные награды
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил харьковских учителей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 