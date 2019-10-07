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07.10.2019  13:30   

Геннадий Кернес: еще один город-побратим появился у Харькова

Столица Беларуси Минск стала 34-м городом-партнером Харькова.


// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова рассказал на своей странице в Facebook.

«Еще один город-побратим появился у Харькова.

Минск!

Он стал 34-м городом-партнером Харькова, и мы очень рады приветствовать столицу братской Беларуси в кругу близких друзей Первой столицы Украины.

Соглашение о взаимном сотрудничестве было подписано 3-го октября в Житомире, где проходил второй форум регионов Украины и Беларуси под председательством Президентов двух стран.

Уверен, что наше сотрудничество с Минском будет очень плодотворным – а иначе, думаю, и быть не может.

О том, что Харьков умеет и любит дружить, свидетельствуют наши международные связи и партнерские отношения с городами в 23 странах мира», – написал мэр.

Тэги:  кернес, город-побратим, харьков
 
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