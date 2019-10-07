Геннадий Кернес: еще один город-побратим появился у Харькова

Столица Беларуси Минск стала 34-м городом-партнером Харькова.
Об этом Харьковский городской голова рассказал на своей странице в Facebook.
«Еще один город-побратим появился у Харькова.
Минск!
Он стал 34-м городом-партнером Харькова, и мы очень рады приветствовать столицу братской Беларуси в кругу близких друзей Первой столицы Украины.
Соглашение о взаимном сотрудничестве было подписано 3-го октября в Житомире, где проходил второй форум регионов Украины и Беларуси под председательством Президентов двух стран.
Уверен, что наше сотрудничество с Минском будет очень плодотворным – а иначе, думаю, и быть не может.
О том, что Харьков умеет и любит дружить, свидетельствуют наши международные связи и партнерские отношения с городами в 23 странах мира», – написал мэр.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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давл.:
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