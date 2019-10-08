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08.10.2019  10:04   

Группы реагирования на случаи домашнего насилия запустят по всей Украине

Актуальную проблему семейного насилия начали кардинально решать. В ближайшее время в Украине появятся полицейские группы, контролировать и пресекать домашние беззакония.


// Нацполиция

Стоп семейному насилию. По всей Украине планируется запустить группы реагирования на случаи домашнего семейного насилия. «Полина» – сокращенно от «полиция против насилия», так условно назывались пилотные проекты, которые были запущены еще в 2017 году – результат таких групп впечатлил. Поэтому было решено взяться за их продолжение, отмечает председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
 
Игорь Клименко, председатель Национальной полиции:
Семейное насилие. То, о чем не принято говорить. Но мы понимаем, как часто женщины и дети страдают в семьях от насилия. Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны

Харьков – один из первых городов Украины, где начали оказывать помощь жертвам насилия – уже сформирована комплексная инфраструктура, отмечают в Департаменте труда и социальной политики. В городе есть Координационный совет по противодействию насилию в семье, дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг", также уже четыре года работают мобильные бригады, которые оказывают экстренную помощь женщинам, пострадавшим от насилия.

Ольга Чичина, депутат Харьковского городского совета:
Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, – коммунальное учреждение, которое финансируется из городского бюджета. Дневной центр «Разорви круг» – пилотный проект ООН.

Уже на следующей сессии городского совета – 16 октября, планируют принять дневной центр в коммунальную собственность. Тогда город получит два отделения по помощи жертвам семейного насилия – дневное и ночное. Также будет создана и запущена общенациональная база данных об уровне насилия в семье.

Тэги:  домашнее насилие, полиция, центр помощи, харьков
 
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