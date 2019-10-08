08.10.2019 14:01

Город поможет предпринимателям компенсировать проценты по кредитам

В Харьковском городском совете разрабатывают программу частичной компенсации процентов по кредитам для предпринимателей.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, сотрудники департамента провели ряд встреч с представителями малого и среднего бизнеса, а также с представителями банков. Сейчас эта программа проходит согласование в профильных департаментах и до конца года ее планируется вынести на рассмотрение сессии городского совета.



«Предпринимателям это очень интересно. Это касается не стартапов, а тех предпринимателей, которые работают на рынке Харькова в различных сферах и отраслях не менее одного года. Когда предприниматель оформляет кредит на развитие своего предприятия, на создание новых рабочих мест, предлагает бизнес-план развития предприятия, то он погашает не только тело кредита, но и проценты. И город готов частично компенсировать проценты по взятым кредитам», - отметила Виктория Китайгородская.



Она также напомнила, что для информационной поддержки предпринимателей Харькова работает веб-портал «Потребительский рынок», где разрабатывают новые сервисы, среди которых - менторская помощь, чат-боты (оперативные ответы на вопросы онлайн) и прочее.



«Также наш департамент готовит ряд мероприятий для предпринимателей. В частности, планируется подписание меморандумов с различными вузами, чтобы для молодых предпринимателей проводился специальный курс лекций о ведении бизнеса. Сегодня во всех центрах предоставления админуслуг можно зарегистрировать свой бизнес, открыть/закрыть юридическое лицо либо внести изменения в правоустанавливающие документы. Такая платформа для предпринимателей Харькова, где они могут получить определенные знания и поддержку в части компенсации процентов по взятым кредитам, и является реальной помощью малому и среднему бизнесу», — подчеркнула директор департамента.