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08.10.2019  15:45   

Ассоциация юристов Украины открыла Год Права с награждения харьковчанина

По случаю профессионального праздника - Дня юриста - Ассоциация юристов Украины 8 октября 2019 провела традиционную торжественную церемонию открытия Года Права и наградила одного из разработчиков современной версии Конституции Украины.


ФОТО: Всеволод Речицкий - лауреат почетной награды АПУ в 2019 году

На четырнадцатом по счету празднике собрались ведущие представители правового сообщества страны, руководители общественных организаций, известные украинские политики и выдающиеся личности нашего времени.

Во время церемонии открытия Года Права за весомый вклад в развитие юридической профессии в Украине традиционно вручается Почетный знак Ассоциации юристов Украины «За честь и профессиональное достоинство».

В этом году ее лауреатом стал Всеволод Речицкий - известный специалист в области политических наук и конституционного права, доцент кафедры Конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.  

Всеволод Речицкий родился в Киеве.

  • В 1978 году окончил Харьковский юридический институт с отличием.
  • В 1978-1981 гг. учился в аспирантуре ХЮРИ.
  • С 1988 гг. - преподаватель кафедры Конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
  • С 7 августа 2019р. - член Комиссии по вопросам правовой реформы.

В. Речицкий является соавтором пяти университетских учебников, автором более 350 научных и научно-популярных статей. В 2012 г.. Стал лауреатом премии им. Ярослава Мудрого. Разработчик проекта Конституции Украины (1994, 2009, 2012, 2018, 2019). 

 
 

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  юристы, праздник, харьков, выпускник, ассоциация
 
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