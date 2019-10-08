Ассоциация юристов Украины открыла Год Права с награждения харьковчанина

На четырнадцатом по счету празднике собрались ведущие представители правового сообщества страны, руководители общественных организаций, известные украинские политики и выдающиеся личности нашего времени.

Во время церемонии открытия Года Права за весомый вклад в развитие юридической профессии в Украине традиционно вручается Почетный знак Ассоциации юристов Украины «За честь и профессиональное достоинство».

В этом году ее лауреатом стал Всеволод Речицкий - известный специалист в области политических наук и конституционного права, доцент кафедры Конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.