Ассоциация юристов Украины открыла Год Права с награждения харьковчанина

По случаю профессионального праздника - Дня юриста - Ассоциация юристов Украины 8 октября 2019 провела традиционную торжественную церемонию открытия Года Права и наградила одного из разработчиков современной версии Конституции Украины.
На четырнадцатом по счету празднике собрались ведущие представители правового сообщества страны, руководители общественных организаций, известные украинские политики и выдающиеся личности нашего времени.
Во время церемонии открытия Года Права за весомый вклад в развитие юридической профессии в Украине традиционно вручается Почетный знак Ассоциации юристов Украины «За честь и профессиональное достоинство».
В этом году ее лауреатом стал Всеволод Речицкий - известный специалист в области политических наук и конституционного права, доцент кафедры Конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.
Всеволод Речицкий родился в Киеве.
В. Речицкий является соавтором пяти университетских учебников, автором более 350 научных и научно-популярных статей. В 2012 г.. Стал лауреатом премии им. Ярослава Мудрого. Разработчик проекта Конституции Украины (1994, 2009, 2012, 2018, 2019).
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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