08.10.2019 18:19

Геннадий Кернес поздравил юристов на приеме по случаю профессионального праздника (ФОТО)

Прием по случаю Дня юриста Украины состоялся сегодня, 8 октября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

С профессиональным праздником юристов поздравил мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Профессия, которую вы выбрали, – очень важная в жизни людей и страны. Вы защищаете права и свободы людей, участвуете в написании нормативных документов. Харьков – юридическая столица Украины. Очень рад, что у нас есть юридический университет имени Ярослава Мудрого, который возглавляет Герой Украины, Почетный гражданин города Харькова Василий Таций. Рад, что был студентом этого учебного учреждения, и горжусь этим. Желаю вам здоровья, чтоб ваша работа вдохновляла и приносила результаты. Спасибо тем, кто работает в Харькове, за нашу солидарную позицию. Будем трудиться!» - сказал Геннадий Кернес.

За высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника секретарь Харьковского городского совета Александр Новак и первый заместитель председателя Союза юристов Украины Нина Карпачева вручили представителям юридической сферы Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.

Нина Карпачева отметила, что харьковская организация Союза юристов Украины - самая мощная в стране, и глава организации входит в исполком Международного союза юристов. Она пожелала коллегам счастья и успехов.

«Помните, что именно Ярослав Мудрый в этот день, 8-го октября, в 1016 году издал сборник правовых норм Киевской Руси. Самое главное для Украины – защищать права человека. Права человека на достоинство и мир. Желаю мирного неба над головой, успехов, уважения тех, чьи права вы защищаете, потому что к нам, юристам, идут с большим доверием. Как сказал Григорий Сковорода: «Каждый человек имеет право на счастье». Будьте счастливы», - сказала Нина Карпачева.

Александр Новак отметил, что городская власть была и будет надежным партнером юридического сообщества Харькова. Он пожелал представителям сферы плодотворной работы, успехов и благополучия.

«Гордимся лучшими учебными учреждениями, которые работают в нашем городе, ее выпусниками, которые активно работают над вопросом построения правового государства, стоят на защите законных интересов и прав граждан. Хочу поблагодарить каждого из вас за ваш вклад в развитие города. Мы поддерживали и будем поддерживать ваши планы и проекты. И пример этому - Международный юридической форум, который наш город принял в этом году. Мы вышли на новые отношения партнерства, форум вошел в имиджевые проекты нашего города. Уверен, что у нас с вами много планов на будущее и мы будем их успешно реализовывать», - отметил секретарь городского совета.

Также в мероприятии приняли участие заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения Марина Стаматина, ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций, председатель Харьковской областной организации Союза юристов Украины Владимир Кривобок. Для всех присутствующих выступили харьковские артисты.