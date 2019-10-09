09.10.2019 14:41

Геннадий Кернес встретился с финалисткой конкурса «Global Teacher Prize Ukraine» Людмилой Таболиной

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 9 октября, встретился с учителем Харьковской специализированной школы №73 Людмилой Таболиной, которая стала финалисткой национальной премии для учителей-новаторов



//city.kharkov.ua

На встрече также присутствовали заместитель городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и директор Департамента образования Ольга Деменко.

Людмила Таболина рассказала мэру об участии в конкурсе «Global Teacher Prize Ukraine» и полученных наградах от Президента Украины. Преподаватель украинского языка и литературы сообщила, что на премию ее номинировал победитель конкурса прошлого года - учитель информатики из Запорожья Александр Жук. Харьковчанка вошла в десятку финалистов «Global Teacher Prize Ukraine 2019» из 50-ти участников II тура, а всего на конкурс было подано около 3 тыс. заявок.

«На конкурсе я больше позиционировала себя как куратор Евроклуба, который функционирует на базе нашей школы и занимается евроинтеграционной работой в Харькове. Около 900 учащихся нашей школы входят в этот клуб. Мы занимаемся различными проектами, которые уже давно вышли за пределы страны и стали международными. Это волонтерские проекты, инициативы по сохранению окружающей среды, антидискриминационные. Также мы учим детей процессу голосования на выборах и прочее. Мы постоянно расширяем эту работу, и я считаю, что меня отобрали в финал потому, что я учитель без границ», - отметила Людмила Таболина.

Геннадий Кернес поздравил учителя с профессиональным достижением. При этом он отметил, что сейчас много внимания уделяет совершенствованию украинского языка, и предложил Людмиле Таболиной стать его наставником в этой работе.

«Я много читаю на украинском языке, работаю со словарем и перевожу тексты. Я уверен, что результат станет лучше, если я начну больше общаться на украинском языке. Думаю, мы найдем время, чтобы вы меня немного подтянули в этом деле», - сказал мэр.

Отметим, с 2018 года Евроклуб, который возглавляет Людмила Таболина, входит в десятку лучших в Украине. Евроклуб получает консультационную и финансовую поддержку Представительства Европейского Союза в Украине на реализацию проектов, направленных на популяризацию европейских ценностей.

Напомним, в День работников образования Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с педагогами - победителями конкурсов «Учитель года - 2019» и «Global Teacher Prize Ukraine 2019», в которой приняли участие Людмила Таболина и учитель харьковской школы №135, победитель Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2019» в номинации «Защита Отечества» Сергей Игнатьев.

Справка. «Global Teacher Prize Ukraine» - это ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. «Global Teacher Prize Ukraine» была основана в 2017 году ОС «Освіторія» после подписания меморандума с фондом «Varkey GEMS Foundation».