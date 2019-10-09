Главная Новости Власть Геннадий Кернес подписал Меморандум о сотрудничестве с «Киевстар» (ФОТО)
09.10.2019  16:12   

Геннадий Кернес подписал Меморандум о сотрудничестве с «Киевстар» (ФОТО)

Меморандум о сотрудничестве, подписанный в горсовете, предусматривает использование инфраструктуры и данных мобильного оператора в транспорте и других услугах.


//city.kharkov.ua
9 октября Харьковский городской голова Геннадий Кернес и президент компании «Киевстар» Александр Комаров подписали Меморандум о сотрудничестве во внедрении информационных и телекоммуникационных технологий. Документ предусматривает создание пилотных разработок в сфере электронных платежей и управления в городском транспорте, цифровой идентификации на городских порталах и других направлениях «Smart City» с использованием инфраструктуры и данных мобильного оператора.
 
«Киевстар» занимает лидерские позиции в отрасли и накопил успешный опыт в использовании технологий связи как для людей, так и для компаний. Мы, в свою очередь, уже хорошо понимаем задачи, стоящие перед нами в цифровом управлении Харьковом, и люди делегировали нам права развивать город в этом направлении. Очевидно, что мы можем быть полезны друг другу и поставить технические достижения на службу коллективным интересам харьковчан», - сказал Геннадий Кернес на встрече перед подписанием меморандума.
 
По словам Александра Комарова, анализ данных, накопленных оператором, позволяет прогнозировать транспортные потоки, усовершенствовать систему оказания и оплаты коммунальных услуг. Ближайшая разработка для Харькова –  пополнение электронного билета с телефонного счета при помощи SMS-сообщения. 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, меморандум, харьков
 
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