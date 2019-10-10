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10.10.2019  13:11   

На футбольный матч с Литвой подтянется 2450 полицейских

Харьковские правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время международного футбольного матча.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 октября в 21:45 на стадионе «Металлист» состоится матч между сборными командами Украины и Литвы.
 
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 35 000 болельщиков.
 
Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 2450 правоохранителей, среди которых работники Нацполиции, военнослужащие Нацгвардии, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил.
 
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  футбол, охрана, харьков, литва
 
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