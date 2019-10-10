Геннадий Кернес: Станция метро "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом"

В своем телеграмм-сообщении городской голова выразил уверенность, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют «за».
«Коллектив завода сегодня обратился в горсовет с таким предложением и оно будет рассмотрено на ближайшей сессии 16 октября.
Лично я поддерживаю. «Турбоатом» - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире, достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Виктор Субботин сохранил коллектив, умеет привлечь молодежь в отрасль. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют «за»,» - сообщил городской голова.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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