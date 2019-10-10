Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Станция метро "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом"
10.10.2019  12:48   

Геннадий Кернес: Станция метро "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом"

В своем телеграмм-сообщении городской голова выразил уверенность, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют «за».


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«Коллектив завода сегодня обратился в горсовет с таким предложением и оно будет рассмотрено на ближайшей сессии 16 октября.

Лично я поддерживаю. «Турбоатом» - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире, достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Виктор Субботин сохранил коллектив, умеет привлечь молодежь в отрасль. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют «за»,» - сообщил городской голова.

Источник:   Геннадий Кернес /t.me
 Тэги:  метро, переименование, харьков, сессия, депутаты
 
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