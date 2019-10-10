10.10.2019 18:12

Геннадий Кернес провел личный прием на «Турбоатоме»

Это уже четвертый прием мэра на предприятии за последние годы, большинство обращений касались материальной помощи и решения коммунальных проблем.



//city.kharkov.ua

10 октября мэр Харькова Геннадий Кернес провел личный прием работников АО «Турбоатом». За оказанием материальной помощи на оплату лечения и первоочередных нужд, с заявками на ремонт дорог и домов коммунальной собственности, по другим вопросам на встречу пришли более 50 заводчан.

Сегодня на «Турбоатоме» работают около 3,5 тыс. человек, завод обеспечивает социальный пакет, контракты на производство оборудования для электростанций по всему миру позволяют выплачивать сотрудникам более высокую зарплату, чем в среднем по отрасли. На прием, уже четвертый за время работы Геннадия Кернеса на посту городского головы, обратились как новые сотрудники предприятия, так и те, кто уже писал заявления.

Большинство жалоб касалось состояния проезжей части и внутриквартальных дорог. По итогам приема принято решение о внесении в план реконструкции участков улиц Гарибальди, Ньютона, Ржепишевского, Олимпийской и других.

По инициативе рабочих, живущих на Салтовке, будет откорректирован график движения троллейбусов маршрута №31. Трамваи №5 и 8, по свидетельству сотрудников завода, нарушают интервал движения. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это происходит из-за ремонта путей на маршруте, в ноябре он будет закончен.

На инициативу заводчан о реконструкции стадионов в школах №11 и 111 Геннадий Кернес ответил, что оба учебных заведения уже внесены в программу «Школьный стадион», и работы там начнутся в 2020 году.

Кроме того, по итогам приема было принято решение о проектировании реконструкции очередной зоны отдыха – яра вдоль улицы Гарибальди: местные жители просят оборудовать там подходы к родникам и сделать место для прогулок и спорта. В то же время заявку на благоустройство так называемого Серебряного источника в Слободском районе городской голова назвал невозможной. По информации санитарных служб, вода в этом месте сильно загрязнена и опасна для здоровья людей. Геннадий Кернес поручил обновить там указатели, чтоб предостеречь людей от отравления.