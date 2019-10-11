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11.10.2019  11:51   

Налоговая предупредила харьковчан об изменениях в декларировании имущества и доходов

Теперь, желающим получить налоговую скидка и компенсацию за лечение или учебу детей, нужно быть предельно внимательными - в ведомстве рассказали об особенностях новой формы декларации.


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С 1 января 2020 года налогоплательщики будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме. Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов от 25.04.2019 №177 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859», говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Новая форма налоговой декларации от действующей отличается некоторыми особенностями, а именно:

  • дополнена восьмая строка декларации «категория плательщика» новым критерием «лицо, заявляющее право на налоговую скидку», который применяется к гражданам, декларирующим право на налоговую скидку;
     
  • расчет суммы налога на доходы физических лиц, на которую уменьшаются налоговые обязательства при использовании права на налоговую скидку, вынесен в приложение Ф3;
     
  • в декларации в разделе II «доходы, которые включаются в общий налогооблагаемый доход» дополнительно выделены доходы «начисленный (выплаченный, предоставленный) в форме вознаграждений и других выплат в соответствии с условиями гражданско-правового характера» и «доход, полученный от физического лица-арендатора, который не является налоговым агентом физического лица-арендодателя, от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев), выделенных либо не выделенных в натуре (на местности), которые расположены по местонахождению, отличным от налогового адреса арендодателя».


Напомним, Верховная Рада приняла 4 октября во втором чтении и в целом законопроект №1049 о введении с 1 января 2021 года единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общеобязательное государственного страхование.

Источник:   ubr
 Тэги:  налоговая, декларация, харьков, скидка, учеба, оздоровление.
 
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