11.10.2019 11:51

Налоговая предупредила харьковчан об изменениях в декларировании имущества и доходов

Теперь, желающим получить налоговую скидка и компенсацию за лечение или учебу детей, нужно быть предельно внимательными - в ведомстве рассказали об особенностях новой формы декларации.



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С 1 января 2020 года налогоплательщики будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме. Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов от 25.04.2019 №177 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859», говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Новая форма налоговой декларации от действующей отличается некоторыми особенностями, а именно:

дополнена восьмая строка декларации «категория плательщика» новым критерием «лицо, заявляющее право на налоговую скидку», который применяется к гражданам, декларирующим право на налоговую скидку;



расчет суммы налога на доходы физических лиц, на которую уменьшаются налоговые обязательства при использовании права на налоговую скидку, вынесен в приложение Ф3;



в декларации в разделе II «доходы, которые включаются в общий налогооблагаемый доход» дополнительно выделены доходы «начисленный (выплаченный, предоставленный) в форме вознаграждений и других выплат в соответствии с условиями гражданско-правового характера» и «доход, полученный от физического лица-арендатора, который не является налоговым агентом физического лица-арендодателя, от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев), выделенных либо не выделенных в натуре (на местности), которые расположены по местонахождению, отличным от налогового адреса арендодателя».



Напомним, Верховная Рада приняла 4 октября во втором чтении и в целом законопроект №1049 о введении с 1 января 2021 года единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общеобязательное государственного страхование.