Налоговая предупредила харьковчан об изменениях в декларировании имущества и доходов

Теперь, желающим получить налоговую скидка и компенсацию за лечение или учебу детей, нужно быть предельно внимательными - в ведомстве рассказали об особенностях новой формы декларации.
С 1 января 2020 года налогоплательщики будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме. Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов от 25.04.2019 №177 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859», говорится в сообщении Государственной налоговой службы.
Новая форма налоговой декларации от действующей отличается некоторыми особенностями, а именно:
Напомним, Верховная Рада приняла 4 октября во втором чтении и в целом законопроект №1049 о введении с 1 января 2021 года единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общеобязательное государственного страхование.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
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