11.10.2019 14:49

В горсовете поздравили военнослужащих с Днем защитника Украины (ФОТО)

Прием по случаю Дня защитника Украины состоялся сегодня, 11 октября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак поздравил военнослужащих с наступающим праздником. За мужество и героизм, а также по случаю Дня защитника Украины секретарь горсовета вручил участникам АТО Почетные грамоты исполнительного комитета горсовета и Благодарности городского головы.

Все присутствующие почтили память погибших и пропавших без вести участников боевых действий минутой молчания.

«Мы гордимся вашим патриотизмом, мужеством и благодарны за то, что дали возможность нам жить в мирном городе, а Украина сохранила свой суверенитет. Множество наших земляков сложили голову за наш город и спокойствие в стране, сегодня их именами названы улицы Харькова. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над нашей страной. Чтобы как можно скорее закончилась война на Донбассе и наши военные держали оружие исключительно на тренировочных полигонах. Я хочу заверить, что социальные программы и забота о вас будут всегда приоритетными в работе городского совета», - отметил Александр Новак.

Он также напомнил, что сегодня в Харькове реализуется ряд социальных программ для участников антитеррористической операции на Востоке Украины. В частности, за счет средств бюджета города им выделяется материальную помощь, а семьям участников АТО предоставляется льгота на оплату коммунальных услуг. Также за средства городского бюджета военнослужащие проходят санитарно-курортное лечение. Кроме того, в городе действует жилищная программа, в рамках которой участникам АТО предоставляется земля для строительства жилья. На сегодняшний день военнослужащим Харькова выделено уже более 100 земельных участков.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Справка. День защитника Украины - государственный праздник, который отмечается ежегодно 14 октября. В этот день также отмечается большой православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Запорожские казаки почитали этот праздник, так как считали Богородицу своей защитницей. В этот день в Запорожской Сечи обычно избирали новых старшин. Поэтому 14 октября также отмечается День украинского казачества.