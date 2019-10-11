11.10.2019 18:17

Игорь Терехов: Сейчас основная задача – запуск тепла (ФОТО)

С 15 октября в Харькове начнется подключение теплоснабжения в учреждениях социальной сферы и жилых домах.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщили сегодня, 11 октября, на совещании по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. Совещание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», ведется работа по заполнению систем теплоносителей. Перед подачей тепла бригады будут работать все выходные. С 15 октября отопление начнут включать в зданиях социальной сферы. На подключение школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и прочих объектов соцкультбыта понадобится три-четыре дня. Одновременно тепло начнут подавать и в жилые дома.

Игорь Терехов поручил сформировать аварийные бригады, которые в срочном порядке будут устранять появляющиеся дефекты. «Чтобы они были в оперативном подчинении у глав районных администраций, потому что большинство звонков поступает именно в районы. Сейчас основная задача – запуск тепла», - отметил первый вице-мэр.

Также в КП «ХТС» сообщили, что в городе продолжаются работы по замене трубопроводов. В рамках сотрудничества с Мировым банком в Харькове уже завершили перекладку теплосетей на ул. Киргизской, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин», части ул. Динамовской.

Кроме того, как отмечалось на совещании, в городе выполнили 60% работ по закрытию контуров жилых домов (ремонт окон и дверей в подъездах, подвальных и чердачных помещениях). Завершить работы планируется в ноябре.

Напомним, что на подготовку жилого фонда Харькова к отопительному сезону был направлен почти 1 млрд грн. Было комплексно подготовлено к зиме 8,5 тыс. жилых домов, все объекты образования, здравоохранения, социально-культурной сферы, физкультуры и спорта. КП «Харьковские тепловые сети» провело ремонт и реконструкцию более 24 км технически изношенных тепловых сетей. На КП «Харьковводоканал» выполнили перекладку и санацию 13 км изношенных водопроводных сетей, а также 1,3 км сетей водоотведения. Во время подготовки объектов дорожного хозяйства капитально отремонтировали 113 тыс. кв. м и провели текущий ремонт 193 тыс. кв. м дорог.