Главная Новости Власть В Харькове планируется 25 мероприятий ко Дню защитника Украины, - МВД (ВИДЕО)
12.10.2019  17:17   

В Харькове планируется 25 мероприятий ко Дню защитника Украины, - МВД (ВИДЕО)

Полиция Харьковщины обеспечивать охрану порядка во время массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины


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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника облуправления Валерия Сокуренко.

В полиции напомнили, что с 11 октября на территории города и области проходят торжества по случаю Дня защитника Украины.

Всего запланировано проведение 25 тематических мероприятий, 10 из которых пройдут в день праздника, 14 октября. 

Ожидается, что в них примут участие 8 500 граждан, 4000 из которых - 14 октября.

Правоохранители призвали граждан не нарушать правопорядок и соблюдать действующее законодательство.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  мероприятия, харьков, выставка, охрана, полиция
 
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