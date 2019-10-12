В Харькове планируется 25 мероприятий ко Дню защитника Украины, - МВД (ВИДЕО)

Полиция Харьковщины обеспечивать охрану порядка во время массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника облуправления Валерия Сокуренко.
В полиции напомнили, что с 11 октября на территории города и области проходят торжества по случаю Дня защитника Украины.
Всего запланировано проведение 25 тематических мероприятий, 10 из которых пройдут в день праздника, 14 октября.
Ожидается, что в них примут участие 8 500 граждан, 4000 из которых - 14 октября.
Правоохранители призвали граждан не нарушать правопорядок и соблюдать действующее законодательство.
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