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16.10.2019  11:14   

На коксовом заводе открылась приемная городского головы

Общественная приемная Харьковского городского головы Геннадия Кернеса открылась 15 октября на Харьковском коксовом заводе.


://city.kharkov.ua

В приемную работники ООО «Коксовый завод» «Новомет», а также жители Новобаварского района смогут обратиться с вопросами различного характера, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления, непосредственно по месту работы и жительства.

Также создание приемной позволит снизить социальное напряжение в коллективе завода и получить необходимые консультации и рекомендации относительно решения вопросов, связанных с деятельностью исполнительных органов Харьковского городского совета, коммунальных предприятий и служб города Харькова.

Общественная приемная открыта по адресу: Карачевское шоссе, 44 (культурно-деловой центр «Коксовик», 2-й этаж, каб. №1).

Приемная будет работать ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 15:30.

Напомним, решение об открытии общественной приемной на коксовом заводе было принято городским головой Геннадием Кернесом во время встречи с коллективом предприятия в начале октября.

Источник:   ХГС
 Тэги:  приемная, кернес, харьков, завод, вопросы, решения
 
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