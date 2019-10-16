16.10.2019 11:14

На коксовом заводе открылась приемная городского головы

Общественная приемная Харьковского городского головы Геннадия Кернеса открылась 15 октября на Харьковском коксовом заводе.



://city.kharkov.ua

В приемную работники ООО «Коксовый завод» «Новомет», а также жители Новобаварского района смогут обратиться с вопросами различного характера, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления, непосредственно по месту работы и жительства.



Также создание приемной позволит снизить социальное напряжение в коллективе завода и получить необходимые консультации и рекомендации относительно решения вопросов, связанных с деятельностью исполнительных органов Харьковского городского совета, коммунальных предприятий и служб города Харькова.



Общественная приемная открыта по адресу: Карачевское шоссе, 44 (культурно-деловой центр «Коксовик», 2-й этаж, каб. №1).



Приемная будет работать ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 15:30.



Напомним, решение об открытии общественной приемной на коксовом заводе было принято городским головой Геннадием Кернесом во время встречи с коллективом предприятия в начале октября.