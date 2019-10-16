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16.10.2019  10:06   

Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 16 октября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 67 депутатов.

В повестку дня включены 71 вопрос и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, харьков, горсовет, депутаты
 
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