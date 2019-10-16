Геннадий Кернес - Харьковский горсовет за мир

Сессию городского совета городской голова открыл с комментария по резонансному вопросу, под которым некоторые политические силы вводят людей на акции протеста.

"Сегодня обратились по этому вопросу к Президенту, народным депутатам и депутатам местных советов. Харьков реально первый город в Украине, который открыто говорит о том, что в Формуле Штанмайера ничего страшного нет. Вот текст:



Вельмишановний Володимире Олександровичу!

Шановні народні депутати України!

Шановні депутати місцевих рад усіх рівнів!



Наше звернення обумовлене загостренням внутрішньої політичної ситуації в Україні.

Протягом останніх тижнів у багатьох містах країни, в тому числі й у Харкові, були організовані та проведені акції «Ні капітуляції!». Низка обласних та міських рад, зокрема, у Луцьку, Львові, Полтаві, Кропивницькому та інших містах, звернулися до Президента Володимира Зеленського щодо недопущення реалізації «Формули Штанмайєра». Деякі безвідповідальні політики відразу заголосили: ««Формула Шатнмайєра» - капітуляція!» і почали лякати третім Майданом. Вони прагнуть війни, аби знову ділити українців на патріотів та «зрадників» чи «сепаратистів». Вони навмисно вводять українців в оману, переконуючи громадян, що мир за «Формулою Штанмайєра» дорівнює здачі державності та капітуляції.

Харківська міська рада заявляє таке:

Харків пережив важку і тривожну весну 2014 року і залишився містом, над яким майорить український прапор. Всі роки протистояння на Сході Харків був і є містом, яке надало притулок та захист сотням тисяч вимушених переселенців. Харків допомагав нашим бійцям на передовій, лікував поранених у шпиталі, забезпечував Антитерористичну операцію, а потім й Операцію об’єднаних сил важкою бронетехнікою. Зрештою, Харків поховав багатьох своїх синів і дочок, які віддали життя за мир у рідному місті і всій Україні. Ми добре знаємо ціну цієї війни.

Але за останні місяці ми відчули надію на мир. Першою її ознакою стало повернення до України полонених з Росії. Проводячи переговори зі світовими лідерами, Президент України та його команда домоглися покращення ситуації на передовій та зменшення кількості обстрілів. Був розблокований завмерлий Мінський процес, головна мета якого – мир на Сході України. Під час прес-марафону, що відбувався 10 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що він переміг на президентських перегонах завдяки тому, що обіцяв стати Президентом миру.

Ми, депутати Харківської міської ради, підтримуємо Президента України у пошуках миру. Ми вважаємо «Формулу Штанмайєра» єдиним на сьогодні реальним шляхом до припинення війни. Відведення військ не є відступом, а є кроком вперед до ще більшого припинення вогню, а, отже, і смертей. Розформування на тимчасово окупованих територіях усіх незаконних збройних формувань принесе спокій нашим братам, таким же українцям, як і ми, в окремих частинах Луганської та Донецької областей. Контроль над українським кордоном захистить від появи на території країни людей, які прагнуть подальшого протистояння на Сході, і сприятиме проведенню тамтешніх виборів не під дулами автоматів, а під спостереженням ОБСЄ. Вибори в ОРДЛО за українським законодавством поверне Україні неконтрольовані зараз території.

Але перші кроки до миру одразу наштовхнулися на опір «партії війни». Ми розуміємо, який тиск зараз чинять на Президента України та його команду ті, хто звик заробляти на війні, і ті, кого їм вдалося ввести в оману, переконавши, що між «миром» та «капітуляцією» немає жодної різниці. Але Харківська міська рада переконана – Президент країни, який розуміє, що у нього є шанс принести мир в Україну, не має права зійти з цього шляху.

Харківська міська рада закликає колег з органів місцевого самоврядування усіх рівнів підтримати зусилля Президента України Володимира Зеленського у його діяльності на шляху повернення миру в Україну. А ті міські та обласні ради, які ухвалили рішення щодо недопущення «Формули Штанмайєра», відкликати ці документи.

Харківська міська рада вимагає від політиків усіх рівнів припинити інсинуації навколо цього документу, а також утриматися від проведення акцій «Ні капітуляції».