16.10.2019 10:45

Харьковский горсовет принял обращение к Президенту Украины

Харьковский городской совет большинством голосов на сессии 16 октября утвердил обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, народным депутатам и депутатам местных советов всех уровней.



://city.kharkov.ua

Как отмечается в документе, обращение горсовета обусловлено обострением внутренней политической ситуации в Украине.



«Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем Президента Украины в поисках мира. Мы считаем «Формулу Штанмайером» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращении огня, а, следовательно, и смертей. Расформирование на временно оккупированных территориях всех незаконных вооруженных формирований принесет покой нашим братьям, таким же украинском, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся дальнейшего противостояния на Востоке, и будет способствовать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ. Выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству вернет в Украину неконтролируемые сейчас территории», - говорится в документе.



Харьковский городской совет в своем обращении призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия Президента Украины Владимира Зеленского в его деятельности на пути возвращения мира в Украину. А те городские и областные советы, которые приняли решение о недопущении «Формулы Штанмайером», отозвать эти документы.



Кроме того, в своем обращении депутаты Харьковского городского совета требуют от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». «Формула Штанмайера» не предусматривает признание аннексии Крыма. «Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Отказ от нее в рамках Нормандского формата избавит Президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция», - сказано в документе.