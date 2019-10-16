16.10.2019 10:55

Город выделил дополнительные средства на поддержку тепловых сетей и ремонт жилого фонда

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2019 год.



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Соответствующее решение было принято на сессии горсовета 16 октября.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, перевыполнение доходной части бюджета предлагается направить на обеспечение своевременного и качественного начала отопительного сезона в городе. На финансовую поддержку коммунальным предприятиям выделено 108,4 млн грн, в том числе 90 млн грн - КП «Харьковские тепловые сети» для выплаты заработной платы.

На выплату заработной платы работникам образования в связи с повышением на 10% оплаты труда выделили 15 млн грн. На выплату заработной платы работникам зоопарка и приобретение корма для животных расходы увеличили на 8 млн грн.

На текущий ремонт жилого фонда направлено 12,2 млн грн дополнительных средств, улично-дорожной сети и капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров - 45,2 млн грн. На приобретение пещано-солевой смеси выделено 10 млн грн.

Увеличена субвенция из государственного бюджета на приобретение жилья для внутренне перемещенных граждан на сумму 1,7 млн грн и на приобретение жилья для детей-сирот и детей под опекой на 3,4 млн грн.

Кроме того, по результатам рассмотрения сметы финансовых планов работниками финансовых органов уменьшены расходы главных распорядителей бюджетных средств на 10,2 млн грн. Проект решения также предусматривает перераспределение ранее утвержденных сумм.