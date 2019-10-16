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16.10.2019  11:01   

Харьковчанам присудили премию городского совета

Ряду преподавателей, коммунальных работников, общественных деятелей и спортсменов присудили Премию Харьковского городского совета 2019 года.


://city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета.


Премия присуждается в десяти номинациях: «Развитие самоорганизации населения»; «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь»; «Образование и наука»; «Здравоохранение и социальная защита»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология»; «Творческие достижения»; «Укрепление международных связей»; «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка»; «Журналистика и средства массовой информации».

В этом году для присуждения премии было выбрано 26 кандидатур. Среди них - представители коммунального и жилищного хозяйства, медработники, предприниматели, общественные деятели, директора учебных учреждений, представители волонтерского движения, спортивные тренеры, деятели искусства, преподаватели, коллективы предприятий. 

С полным списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь

Напомним, ежегодная премия Харьковского городского совета была учреждена в 2009 году и присуждается харьковчанам за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления. За это время ее присудили 320 харьковчанам. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  премия, совет, харьков, лауреат
 
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