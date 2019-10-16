Главная Новости Власть Алексею Богачу вручили почетное отличие «Слобожанская Слава»
16.10.2019  11:11   

Алексею Богачу вручили почетное отличие «Слобожанская Слава»

Директору Департамента коммунального хозяйства Алексею Богачу сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета вручили Почетное отличие Харьковского областного совета «Слобожанская Слава».


://city.kharkov.ua

Награду ему вручил секретарь Харьковского городского совета Алекснадр Новак.

Почетного отличия директор департамента удостоен «за добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие коммунальной сферы и активную гражданскую позицию».

Источник:   ХГС
 Тэги:  депутат, поздравление, харьков, богач, слава
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Власть Отмена неприкосновенности: Как голосовали харьковские мажоритарщики 21.08 Власть В Харькове назвали имя нового депутата городского совета 20.04 Власть «Синдром Зайцевой» - депутаты хотят отменить статью за наезд на пешехода
 
 

Видео

Сегодня — сессия Харьковского городского совета. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 