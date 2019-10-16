Алексею Богачу вручили почетное отличие «Слобожанская Слава»

Директору Департамента коммунального хозяйства Алексею Богачу сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета вручили Почетное отличие Харьковского областного совета «Слобожанская Слава».
Награду ему вручил секретарь Харьковского городского совета Алекснадр Новак.
Почетного отличия директор департамента удостоен «за добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие коммунальной сферы и активную гражданскую позицию».
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