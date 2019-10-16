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16.10.2019  11:20   

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет на сессии 16 октября принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.


://city.kharkov.ua

В частности, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: директор Департамента здравоохранения горсовета Юрий Сороколат; начальник Специального конструкторско-технологического бюро Института радиофизики и электроники им. Я. Усикова Иван Балаклицкий; председатель наблюдательного совета ЧАО «Трест Жилстрой-1», Почетный гражданин города Харькова Александр Харченко.

Отметим, почетную грамоту Харьковского горсовета Юрию Сороколату вручили сегодня, на сесии горсовета.

Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие отрасли здравоохранения в городе Харькове и по случаю 100-летия аптеки №9 Почетной грамотой Харьковского городского совета награждена директор ООО «Аптека №9», заслуженный работник здравоохранения Украины Лариса Носкова.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие отрасли здравоохранения в городе Харькове и по случаю 100-летия со дня основания Государственного учреждения «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского Национальной академии медицинских наук Украины» получил награду коллектив учреждения.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  грамота, почетная, харьков, нагрраждение
 
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