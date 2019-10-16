16.10.2019 11:55

Центр помощи пострадавшим от насилия теперь имеет несколько отделений

Комплексное коммунальное учреждение «Центр оказания помощи пострадавшим от насилия» появилось в Харькове.



://city.kharkov.ua

Решением сессии городского совета коммунальное учреждение «Центр оказания помощи пострадавшим от насилия в семье», созданное решением 16-й сессии городского совета, преобразовано в «Центр оказания помощи пострадавшим от насилия». Также на сессии было утверждено Положение центра.



Напомним, ранее в Харькове работали коммунальное учреждение «Центр оказания помощи пострадавшим от насилия в семье» и Дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» - пилотный проект ООН. Дневной центр принят в коммунальную собственность, и таким образом создана комплексная инфраструктура для помощи пострадавшим от насилия.



В состав учреждения вошли: отделение социально-психологической помощи и методического обеспечения; отделение кризисного реагирования; приют для женщин, пострадавших от насилия.

Среди задач и функций центра:

- консультирование и предоставление комплексной социально-психологической, первичной правовой помощи пострадавшим лицам;

- предоставление возможности краткосрочного (до 10 дней на базе отделения кризисного реагирования) или долгосрочного пребывания (до 90 суток на базе отделения приюта для женщин, пострадавших от насилия) лицам, пострадавшим от насилия. Пострадавшие устраиваются в отделение кризисного реагирования или в отделение приюта для женщин, пострадавших от насилия;

- организация и поддержка групп взаимопомощи пострадавшим;

- организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций для пострадавших;

- проведение социально-профилактической работы, направленной на предотвращение случаев насилия и формирование нулевой толерантности к его проявлениям в обществе;

- информирование населения о правах пострадавших и социальные услуги, предоставляемые центром.