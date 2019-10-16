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16.10.2019  12:21   

Дворец культуры Основянского района стал Муниципальным центром

Коммунальное учреждение культуры «Дворец культуры Основянского района» переименован в коммунальное учреждение культуры «Муниципальный центр культуры и любительского искусства».


://city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета. 

Сделано это с целью расширения направлений деятельности учреждения, внедрения новых технологий, а также привлечения квалифицированных работников для создания современного и качественного культурного украинского продукта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  переименование, харьков, культура, любители
 
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