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17.10.2019  08:18   

Харьковский горсовет подал в суд на Кабмин

Ответчиками в иске также названы Минкульт и институт нацпамяти


Фото: facebook.com/OACK.640

Харьковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск к правительству. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

Суд просят обязать Кабмин утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. Ответчиком в иске, помимо правительства, являются третьи лица - Министерство культуры, молодежи и спорта, а также Украинский институт национальной памяти.

"Истец, в частности, просит суд признать противоправной бездеятельность КМУ, заключающуюся в неутверждении Единого национального реестра памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов, как это предусмотрено соответствующим законом", - отметили в ОАСК.

И добавили, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по этому иску.

Создание Кабмином Единого госреестра памятников Второй мировой предусмотрено законом Об увековечивании победы над нацизмом, принятым Верховной Радой в 2015 году. В него должны быть внесены объекты, находящиеся под защитой государства.

 

Источник:   Лига новости
 Тэги:  суд, памятники, харьков, охрана
 
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