Харьковский горсовет подал в суд на Кабмин

Ответчиками в иске также названы Минкульт и институт нацпамяти
Харьковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск к правительству. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд просят обязать Кабмин утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. Ответчиком в иске, помимо правительства, являются третьи лица - Министерство культуры, молодежи и спорта, а также Украинский институт национальной памяти.
"Истец, в частности, просит суд признать противоправной бездеятельность КМУ, заключающуюся в неутверждении Единого национального реестра памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов, как это предусмотрено соответствующим законом", - отметили в ОАСК.
И добавили, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по этому иску.
Создание Кабмином Единого госреестра памятников Второй мировой предусмотрено законом Об увековечивании победы над нацизмом, принятым Верховной Радой в 2015 году. В него должны быть внесены объекты, находящиеся под защитой государства.
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