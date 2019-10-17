17.10.2019 15:11

Геннадий Кернес встретился с чемпионами мира по тайскому боксу (ФОТО)

Городской голова Геннадий Кернес 17 октября встретился с харьковскими спортсменами Никитой Гончаренко и Евгением Батюком, которые одержали победу на чемпионате мира по тайскому боксу среди юниоров 2019 года в Анталье (Турция).



//city.kharkov.ua

Никита Гончаренко завоевал золотую медаль в возрастной категории 16-17 лет в весе 60 кг, а Евгений Батюк стал чемпионом мира среди спортсменов 14-15 лет в весе 81 кг. Ребята рассказали, что это не просто их первая большая победа в спорте, но и дебют - они впервые выступали на чемпионате.

«Я получил колоссальный опыт. Скажу, что подготовка была очень тяжелой – два месяца упорных тренировок. Сначала мы проходили отбор в сборную Украины в Скадовске, а потом уже в ее составе готовились к чемпионату. Когда я вышел с ринга, я не мог поверить, что действительно стал чемпионом. Я занимаюсь тайским боксом с 4 лет и вот 12 лет я шел к этой победе», - отметил Евгений Батюк.

Мэр поздравил спортсменов с победой. «Вы молодцы, что прославляете наш Харьков и Украину. Я вижу, что сегодня все больше детей увлекаются тайским боксом - девочек и мальчиков, и мне это нравится. Я в свое время много раз посещал спортшколы и видел, как много желающих заниматься этим видом спорта. И как я всегда говорю, первым стать можно, но удержаться тяжело, поэтому держите лидерство, ведь теперь на вас будут равняться ваши сверстники. Буду ждать ваших новых побед», - сказал Геннадий Кернес.

Также мэр вручил президенту Харьковской федерации таиландского бокса Виталию Высочину Благодарность городского головы.

В ходе встречи главный тренер сборной команды Украины по тайскому боксу Павел Евтушенко сообщил, что сейчас готовит спортсменов к чемпионату Европы, который состоится в ноябре в Минске. Мэр, в свою очередь, пожелал спортсменам новых побед.