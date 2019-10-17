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17.10.2019  15:39   

Геннадий Кернес подписал Меморандум о сотрудничестве с Майкрософт (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес и директор ООО «Майкрософт Украина» Ян Питер де Йонг сегодня, 17 октября, подписали Меморандум о сотрудничестве.


//city.kharkov.ua
Согласно документу, до конца года стороны должны согласовать Дорожную карту по реализации ряда проектов. Среди приоритетных задач - сотрудничество в сфере образования; анализ управления программным обеспечением в городском совете; поддержка стартапов, которые участвуют в smart-city-проектах с включением их в программу «Microsoft for Startups»; потенциальное введение облачных сервисов Microsoft для совместной работы, аналитики и планирования проектов.  
 
Как отметил Геннадий Кернес, все эти инициативы помогут сделать Харьков более современным и комфортным городом. 
 
«Для нас сегодня важный день, потому что такой гигант в области IT, как «Майкрософт» - в мэрии, готов участвовать в построении «умного» Харькова и реализовать вместе с нами ряд важных и масштабных проектов. При вашем участии мы улучшим техническое обеспечение городских служб, повысим качество предоставляемых услуг. Будем поддерживать стартапы и совершенствовать городскую инфраструктуру. Наши проекты будут продвигаться, и мы покажем пример, как можно работать с органами местного самоуправления», - отметил Геннадий Кернес.
 
Как сообщил Ян Питер де Йонг, компания «Microsoft» поможет улучшить эффективность муниципального управления.
 
«Мы очень рады, что у нас есть возможность внести свой вклад в развитие Харькова. В нашем понимании создание «умного» города в большей части состоит в том, чтобы создать условия для более свободного и легкого взаимодействия с гражданами. Достичь того, чтобы работа сотрудников городского совета была более эффективной. Оптимизировать внутренние процессы с конечной целью - сделать Харьков лучшим местом для жизни», - сказал Ян Питер де Йонг. 
 
Геннадий Кернес сообщил, что к построению «умного» города в Харькове уже присоединились компании «Vodafone», «Huawei», «Hewlett Packard», «Cisco», «Vodafone» и др. 
 
Напомним, 9 октября Геннадий Кернес подписал Меморандум о сотрудничестве с компанией «Киевстар». Документ предусматривает создание пилотных разработок в сфере электронных платежей и управления в городском транспорте, цифровой идентификации на городских порталах и других направлениях проекта «Умный город». 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, меморандум, харьков
 
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