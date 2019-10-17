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17.10.2019  15:55   

Харьковские таможни потеряют "лицо"

Глава ГТС Максим Нефьодов рассказал, когда таможни по новой реформе объединят в единое юрлицо.


Фото: rubryka.com

Глава ГТС Максим Нефьодов планирует завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года, пишет Униан.

Что это даст

  • По словам Нефьодова, после объединения в единое юрлицо появится возможность перераспределить примерно 600-800 должностей в пользу оперативных сотрудников.

«То есть, сокращая количество административного персонала, мы увеличим количество людей, которые реально стоят на границе и оформляют грузы», — отметил глава Таможни.

Сколько таможен сейчас

Согласно ранее принятому решению правительства, количество таможен сокращено до 16 с 26.

Для перехода на единое юрлицо необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне, объясняет глава Таможни.

Что известно

  • В декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу и разделила ее на Государственные налоговую и таможенную службы.
  • В августе 2019 года правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства.
  • Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.
Источник:   Минфин
 Тэги:  таможня, лицо, харьков, изменения, реформа
 
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