Харьковские таможни потеряют "лицо"

Глава ГТС Максим Нефьодов рассказал, когда таможни по новой реформе объединят в единое юрлицо.
Глава ГТС Максим Нефьодов планирует завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года, пишет Униан.
«То есть, сокращая количество административного персонала, мы увеличим количество людей, которые реально стоят на границе и оформляют грузы», — отметил глава Таможни.
Согласно ранее принятому решению правительства, количество таможен сокращено до 16 с 26.
Для перехода на единое юрлицо необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне, объясняет глава Таможни.
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