17.10.2019 15:55

Харьковские таможни потеряют "лицо"

Глава ГТС Максим Нефьодов рассказал, когда таможни по новой реформе объединят в единое юрлицо.



Фото: rubryka.com

Глава ГТС Максим Нефьодов планирует завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года, пишет Униан.

Что это даст

По словам Нефьодова, после объединения в единое юрлицо появится возможность перераспределить примерно 600-800 должностей в пользу оперативных сотрудников.

«То есть, сокращая количество административного персонала, мы увеличим количество людей, которые реально стоят на границе и оформляют грузы», — отметил глава Таможни.

Сколько таможен сейчас

Согласно ранее принятому решению правительства, количество таможен сокращено до 16 с 26.

Для перехода на единое юрлицо необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне, объясняет глава Таможни.

Что известно