17.10.2019 16:26

Лес в смартфоне - скандальные харьковские вырубки не попали в пилотный мониторинговый проект

В Украине запустили онлайн-карту рубок и каждый грибник или турист может на карте проверить законность работы лесорубов. Следующий этап - реестр в смартфоне лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав.



Фото: zhzh.info

Государственное агентство лесных ресурсов Украины запускает пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины, сообщает Правительственный портал.

"Это реестр разрешительных документов, дающих право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Регистрация лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Мы собрали все данные в одном месте и начали делать их более доступными для общественности", - пояснил генеральный директор государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитический центр" (ЛИАЦ) Гослесагентства Виктор Мельниченко.

Кроме того, разработаны онлайн-карту рубок, которая также работает в пилотном режиме и распространяется пока только на три области - Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую. Но до конца года планируется распространить проект на все лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Гослесагентства.

Таким образом, каждый человек может ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок. Онлайн-сервис доступен по ссылке .

Так, если человек, гуляя по лесу, заметила рубку деревьев, то он может на сайте сервиса выбрать опцию "Карта". При этом, на телефоне должна быть включена геолокация.

"Нажав на соответствующий номер выделения, Вы увидите информацию о вырубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет ... Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, Вам нужно или обратиться в лесничество или лесхоза, на территории которого Вы находитесь и сообщить о рубку, которая не отражена на карте. Или вызвать полицию по телефону 102 ", - пояснили в правительстве.

В Кабмине также планируют запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

"После рассмотрения и принятия Верховной Радой Украины ряда законодательных инициатив, будет возможность распространить систему электронного учета древесины, реестр лесорубных и лесных билетов, онлайн-карту рубок на всех постоянных лесопользователей, которые также осуществляют заготовку древесины, независимо от подчинения. То есть охватить всю Украину" , - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлый год в Украине незаконно вырубили 17, 7 тыс. Куб. м и причинен ущерб почти 117 млн грн

Справка:

Лесорубный билет - разрешение на заготовку древесины. Содержит информацию о месте и объем заготовки. Документ выдают областные управления лесного и охотничьего хозяйства.

Общая площадь лесных участков Украины составляет 10,4 млн. га. Лесистость страны составляет 15,9%.

К сфере управления Гослесагентства принадлежит 7,6 млн. га лесов (73% лесного фонда Украины).