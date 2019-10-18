Харьковских пенсионеров проверят на законность получения выплат

18.10.2019 08:34

Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий.

Верховная Рада 249 голосами поддержала во втором чтении и целом проект закона №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат».

Закон определяет правовые и организационные основы осуществления верификации и мониторинга государственных выплат в Украине, сообщается на сайте парламента.

Целью закона является повышение адресности госвыплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

По мнению авторов, данный законопроект установит справедливость в сфере выплаты субсидий и других выплат.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.



Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.



Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.