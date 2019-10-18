18.10.2019 10:37

Сегодня в Полтаве – рассмотрение аппеляции по делу Геннадия Кернеса (Текстовая трансляция) (ФОТО)

В пятницу, 18 октября 2019 года в Апелляционном суде города Полтавы - рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса.



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Сегодня в Апелляционном суде города Полтавы состоится рассмотрение апелляции по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Заседание назначено на 11 часов.

Напомним, 10 августа 2018 года Киевским райсудом Полтавы дело против Кернеса было закрыто.

" Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу" - говорится в решении , оглашенным судьей Антоновым.

11.00 Заседания пока не началось - в зале идет рассмотрение другого дела.

В здании суда присутствуют представители гособвинения: прокуроры Александр Ганилов и Игорь Емец, адвокат потерпевших Татьяна Зелькина.

Так же Сергей Ряполов, который проходит по делу, как потерпевший.

В здании суда находятся и обвиняемые: Геннадий Кернес, Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

Ждут начала заседания и представителей СМИ.

11.12 Все участники заседания находятся в зале суда.

Ждут коллегию судьей.