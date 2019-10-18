18.10.2019 14:31

Игорь Терехов: В Харькове пройдет общегородской субботник

Общегородской субботник, в ходе которого будут приведены в порядок парки и скверы города, состоится 19 октября во всех районах Харькова.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 18 октября, на рабочем совещании первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, субботник пройдет по инициативе городского головы Геннадия Кернеса. В уборке примут участие представители всех департаментов горсовета, работники коммунальных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, а также студенты и школьники.

«Нам необходимо привести город в порядок и вывезти всю опавшую листву. Погода позволяет провести такую масштабную уборку и подготовить, таким образом, город к зиме. Всего в субботнике примут участие около 18 тыс. человек. Также мы задействуем в этой работе 300 единиц спецтехники», - сообщил Игорь Терехов.

В ходе субботника планируется навести порядок на «красных линиях», в парках, скверах и зонах отдыха, возле школ и объектов с массовым пребыванием людей. Также первый вице-мэр поручил руководству профильного департамента особое внимание уделить уборке прилегающих территорий возле городских больниц.

Всего в рамках общегородского субботника будет приведено в порядок более 200 городских объектов, в том числе Саржин яр, сад им. Шевченко, сквер «Стрелка», сквер возле фонтана «Зеркальная струя», парк Победы и прочие.