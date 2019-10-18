18.10.2019 16:46

Игроь Терехов: в Харькове планируют внедрить систему онлайн-мониторинга работы сферы ЖКХ (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 18 октября провел встречу с техническими консультантами Фонда развития городов Украины, которые презентовали проект «Держборд мэра».



://city.kharkov.ua

Как сообщил консультант Фонда развития города Киева Владислав Шалений, проект представляет собой аналитическую систему, к которой подключена вся инфраструктура города, позволяющую в режиме реального времени отслеживать информацию о работе всех городских служб.



«Когда люди обращаются, например, в городской колл-центр, все их заявки сводятся в единую систему, при помощи которой мэр может в онлайн-режиме посмотреть разбивку проблематики конкретной услуги коммунального характера по районам города, по каждому дому и отдельному жителю. Также он может мониторить, выполняются ли они в срок, и уже на основании полученной информации мэр принимает эффективные управленческие решения», - отметил Владислав Шалений.



Эксперт сообщил, что подобную аналитическую систему можно внедрить в любую сферу жизнедеятельности города, включая мониторинг за электронной очередью в детский сад, безопасность города и др.



Игорь Терехов выразил заинтересованность города в этом проекте и подчеркнул, что такое решение позволит оптимизировать работу коммунальных служб Харькова и повысить качество услуг, предоставляемых горожанам.



«Благодаря такому программному обеспечению мы могли бы получить открытый доступ к работе системы городского хозяйства, начиная от сферы ЖКХ, заканчивая здравоохранением и образованием. Это даст возможность отслеживать все заявки харьковчан, которые поступают в службу «15-62», их выполнение и как коммунальные службы реагируют на пожелания людей, для того чтобы в дальнейшем повысить качество предоставляемых жителям услуг», - сообщил первый вице-мэр.



Игорь Терехов также отметил, что для Харькова было бы актуально с помощью такой системы получать, например, информацию о подключении к теплу детских садов, школ и жилых домов. Он поручил руководству Департамента регистрации и цифрового развития разработать техническое задание с актуальными для города запросами, на основе которого будет реализован проект «Держборд мэра Харькова».