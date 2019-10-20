20.10.2019 16:01

Правительство на воскресном заседании утвердило нового губернатора Харьковщины

20 октября 2019 года, на своем заседании Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 год и целый ряд кадровых решений



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Теперь президент должен принять решение, основываясь на рекомендациях Кабмина.

В часности, Правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации:

председателя Киевской ОГА Чернышева Алексея Михайловича;

председателя Кировоградской ОГА баллона Андрея Богдановича;

председателя Луганской ОГА Гайдая Сергея Владимировича;

председателя Харьковской ОГА Кучера Алексея Владимировича;

председателя Черниговской ОГА Прокопенко Андрея Леонидовича;

заместителя председателя Донецкой ОГА Клюшникова Дениса Геннадьевича;

заместителя председателя Днепропетровской ОГА Скрыпника Максима Владимировича;

первым заместителя председателя Запорожской ОГА Федорова Ивана Сергеевича.

Таким образом председателем Харьковской областной государственной администрации стал депутат от партии «Слуга Народа» Алексей Кучер, который 8 октября подал электронную декларацию, где указал, что он является кандидатом на пост губернатора Харьковащины.

Стоит отметить, что на пост главы ХОГА также претендовала депутатка от «Слуги Народа» Ирина Венедиктова, которая возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

«Друзья, прекрасный этап в жизни сейчас. Максимальная концентрация подлости, алчности, зависти и подхалимства. Меня это радует. С удовольствием принимаю очередное испытание. Оно необходимо», — написал Кучер на своей странице в Facebook