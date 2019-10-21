21.10.2019 10:47

В США отметили тридцатилетие побратимства Харькова и Цинциннати

Харьков и Цинциннати (штат Огайо, США) отмечают тридцатилетие побратимских отношений.



://city.kharkov.ua

16-19 октября представители Харьковского городского совета, харьковских школ и коммунальных предприятий приняли участие в торжествах, организованных обществом дружбы «Харьков-Цинциннати», провели встречи в мэрии Цинциннати, с участниками украино-американских образовательных и социальных программ.



Соглашение, провозгласившее официальное побратимство городов, было подписано 11 сентября 1989 года на площади «Fountain» в Цинциннати. За время сотрудничества были реализованы десятки проектов обмена опытом в образовании и культуре. Кроме того, американская сторона много раз оказывала значительную практическую помощь в обеспечении Харькова медицинским оборудованием и препаратами, осуществляла поддержку инклюзивных программ и многое другое.



«Мы глубоко ценим дружбу и всегда неформальные понимание и поддержку наших инициатив и совместных проектов с Цинциннати. Смена политических строев и руководителей городов не ослабила взаимный интерес наших людей друг к другу, стратегическую заинтересованность общин обоих городов в продолжении муниципального сотрудничества, в сфере управленческих технологий, образовательного и культурного обмена. Я горд такой дружбой и искренне желаю процветания Цинциннати», - говорится в поздравительном письме Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, которое было озвучено на торжествах.



Его коллега Джон Кренли, возглавляющий Цинциннати с 2013 года, на встрече с делегацией Харькова рассказал, что следит за событиями в Украине и планирует посетить город. «Я впечатлен уровнем электоральной поддержки Геннадия Кернеса. Уверен, что это заслуженная оценка его усилий сделать Харьков комфортным и вести его в будущее», - отметил он.



По взаимному согласию мэрий, со следующего года 18 октября будет отмечаться как День дружбы Харькова и Цинциннати.