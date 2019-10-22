Харьковская полиция решила использовать комментарий тренера Шахтера и действует по шаблону

После того, как португалец назвал одного из соперников вечернего матча на "Металлисте" командой с шаблонными характеристиками, харьковские полицейские методично и по шаблону стали стягивать к стадиону силы правопорядка.
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал в Харькове предматчевую пресс-конференцию по тактических схемам загребского "Динамо" перед игрой в Лиге чемпионов,
"Будет очень сложный поединок с командой, имеющей определенные шаблонные характеристики. Они повторяют их от матча к матчу, однако меняют свою тактическую схему".
Правоохранители Харькова подтвердили, что их "команда" также готова не отходить от устоявлегося шаблона обеспечения порядка во время проведения матчей на стадионе "Металлист".
Как уточнили в полиции,22 октября в 19:55 в Харькове начнется матч "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Загреб, Хорватия). Ожидается, что на стадион придут до 30 000 болельщиков, 350 из которых - иностранцы.
Охрану общественного порядка обеспечат 2 тыс. 500 правоохранителей, из них более 1 тыс. 500 работников Национальной полиции и 500 военнослужащих Нацгвардии, а также курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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