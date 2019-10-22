Главная Новости Власть Харьковская полиция решила использовать комментарий тренера Шахтера и действует по шаблону
22.10.2019  09:50   

Харьковская полиция решила использовать комментарий тренера Шахтера и действует по шаблону

После того, как португалец назвал одного из соперников вечернего матча на "Металлисте" командой с шаблонными характеристиками, харьковские полицейские методично и по шаблону стали стягивать к стадиону силы правопорядка.


://facebook.com

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал в Харькове предматчевую пресс-конференцию по тактических схемам загребского "Динамо" перед игрой в Лиге чемпионов,

"Будет очень сложный поединок с командой, имеющей определенные шаблонные характеристики. Они повторяют их от матча к матчу, однако меняют свою тактическую схему".

Правоохранители Харькова подтвердили, что их "команда" также готова не отходить от устоявлегося шаблона обеспечения порядка во время проведения матчей на стадионе "Металлист".

Как уточнили в полиции,22 октября в 19:55 в Харькове начнется матч "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Загреб, Хорватия). Ожидается, что на стадион придут до 30 000 болельщиков, 350 из которых - иностранцы.

Охрану общественного порядка обеспечат 2 тыс. 500 правоохранителей, из них более 1 тыс. 500 работников Национальной полиции и 500 военнослужащих Нацгвардии, а также курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской оласти
 Тэги:  металлист, харьков, стадион, шахтер, динамо, матч
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.10 Общество Во вторник в районе «Металлиста» будет запрещено движение транспорта 20.10 Спорт Защитник харьковской команды забил на свой день рождения победный гол в противостоянии с киевлянами 19.10 Спорт Шахтер перед Динамо одержал в Харькове разгромную победу - 6:0
 
 

Видео

Неизвестные разбили камнем окно в трамвае
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 