Харьковские спасатели получили новую спецтехнику (ФОТО)

Полноприводный пикап Ford укомплектован всем необходимым для первоочередных аварийно-спасательных работ при ДТП и других ЧС.
Новый спецпикап перешел на баланс 6-й пожарно-спасательной части Холодногорского района города Харькова. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
21 октября на дворе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области была представлена новая спасательная техника.
«Ford» укомплектован всем необходимым для поиска пострадавших и оказания им необходимой вмедицинской помощи.
Также авто оснащено электролебедкой, сигнально-громкоговорящей установкой, кейсом на крыше, навигатором с видеорегистратором и камерой заднего обзора, радиостанциями, мобильной осветительной установкой, медицинскими носилками, аптечкой, огнетушителями, комплектом для разрушения стекла, сабельной пилой, пневматическими подъемными подушками, топором, бензорезом , инструментом для проникновения, фонарем, резаком, бензопилой, противооткатная упорами, механическими стойками, домкратом, лопатами, кувалдой, тросом, знаком аварийной остановки.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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