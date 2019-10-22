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22.10.2019  11:56   

Харьковские спасатели получили новую спецтехнику (ФОТО)

Полноприводный пикап Ford укомплектован всем необходимым для первоочередных аварийно-спасательных работ при ДТП и других ЧС.


://kh.dsns.gov.ua

Новый спецпикап перешел на баланс 6-й пожарно-спасательной части Холодногорского района города Харькова. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

21 октября на дворе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области была представлена новая спасательная техника.
 «Ford»  укомплектован всем необходимым  для поиска пострадавших и оказания им необходимой вмедицинской помощи. 

Также авто оснащено электролебедкой, сигнально-громкоговорящей установкой, кейсом на крыше, навигатором с видеорегистратором и камерой заднего обзора, радиостанциями, мобильной осветительной установкой, медицинскими носилками, аптечкой, огнетушителями, комплектом для разрушения стекла, сабельной пилой, пневматическими подъемными подушками, топором, бензорезом , инструментом для проникновения, фонарем, резаком, бензопилой, противооткатная упорами, механическими стойками, домкратом, лопатами, кувалдой, тросом, знаком аварийной остановки.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  гсчс, спасатели, харьков, техника
 
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