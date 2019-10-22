22.10.2019 11:56

Харьковские спасатели получили новую спецтехнику (ФОТО)

Полноприводный пикап Ford укомплектован всем необходимым для первоочередных аварийно-спасательных работ при ДТП и других ЧС.



://kh.dsns.gov.ua

Новый спецпикап перешел на баланс 6-й пожарно-спасательной части Холодногорского района города Харькова. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

21 октября на дворе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области была представлена новая спасательная техника.

«Ford» укомплектован всем необходимым для поиска пострадавших и оказания им необходимой вмедицинской помощи.

Также авто оснащено электролебедкой, сигнально-громкоговорящей установкой, кейсом на крыше, навигатором с видеорегистратором и камерой заднего обзора, радиостанциями, мобильной осветительной установкой, медицинскими носилками, аптечкой, огнетушителями, комплектом для разрушения стекла, сабельной пилой, пневматическими подъемными подушками, топором, бензорезом , инструментом для проникновения, фонарем, резаком, бензопилой, противооткатная упорами, механическими стойками, домкратом, лопатами, кувалдой, тросом, знаком аварийной остановки.