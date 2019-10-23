Главная Новости Власть В Харькове и области была введена полицейская операция «Сирена» (ФОТО)
23.10.2019  17:31   

В Харькове и области была введена полицейская операция «Сирена» (ФОТО)

Состоялись максимально приближенные к боевым учения силовиков.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, по поручению Министерства внутренних дел совместно с Министерством обороны на Харьковщине прошел комплексную тренировку правоохранителей.
 
В них приняли участие территориальные подразделения полиции Харькова и области, структурные подразделения аппарата ГУНП в Харьковской области, сотрудники спецподразделений «КОРД», батальона полиции особого назначения, батальона «Харьков», кинологическая служба, патрульные полицейские, а также бойцы Национальной гвардии Украины.  
 
Харьковские полицейские отработали два учебных задания.   
 
Так, 23 октября в 11:16 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители города Змиев наблюдают около 60 вооруженных людей в черной форме, на трех автобусах направились в сторону Харькова.
 
По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко на территории Харькова, а также Змиевского, Чугуевского, Харьковского и Балаклейский район была введена полицейская операция «Сирена».
 
Указанные автобусы были обнаружены и блокированы сотрудниками батальона полиции особого назначения.
 
Также, в 12:05 поступило сообщение о митинге пророссийски настроенного населения, численностью до 1000 человек. При этом была заблокирована работа облгосадминистрации.  
 
Для обеспечения правопорядка на место прибыли группы коммуникации, кинологи, личный состав полиции и Национальной гвардии Украины.
 
С пикетчиками были проведены переговоры. Массовых беспорядков допущено не было. Граждане разошлись.
 
Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Полицейские отреагировали на сообщение оперативно.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  учения, силовики, харьков
 
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