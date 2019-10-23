23.10.2019 17:31

В Харькове и области была введена полицейская операция «Сирена» (ФОТО)

Состоялись максимально приближенные к боевым учения силовиков.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по поручению Министерства внутренних дел совместно с Министерством обороны на Харьковщине прошел комплексную тренировку правоохранителей.

В них приняли участие территориальные подразделения полиции Харькова и области, структурные подразделения аппарата ГУНП в Харьковской области, сотрудники спецподразделений «КОРД», батальона полиции особого назначения, батальона «Харьков», кинологическая служба, патрульные полицейские, а также бойцы Национальной гвардии Украины.

Харьковские полицейские отработали два учебных задания.

Так, 23 октября в 11:16 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители города Змиев наблюдают около 60 вооруженных людей в черной форме, на трех автобусах направились в сторону Харькова.

По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко на территории Харькова, а также Змиевского, Чугуевского, Харьковского и Балаклейский район была введена полицейская операция «Сирена».

Указанные автобусы были обнаружены и блокированы сотрудниками батальона полиции особого назначения.

Также, в 12:05 поступило сообщение о митинге пророссийски настроенного населения, численностью до 1000 человек. При этом была заблокирована работа облгосадминистрации.

Для обеспечения правопорядка на место прибыли группы коммуникации, кинологи, личный состав полиции и Национальной гвардии Украины.

С пикетчиками были проведены переговоры. Массовых беспорядков допущено не было. Граждане разошлись.

Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Полицейские отреагировали на сообщение оперативно.