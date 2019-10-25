25.10.2019 10:41

Жителям Жихаря помогают в решении вопросов недвижимости

Руководители департаментов горсовета и коммунальных предприятий Харькова 24 октября провели выездной прием для жителей поселка Жихарь Основянского района.



://city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот, мероприятие состоялось по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. В ходе приема жители имели возможность обратиться к представителям городской власти с вопросами относительно прав собственности на недвижимость и землю.



«Мы начали пилотный проект в районе Жихарь, где оказываем полномасштабную, полноценную комплексную помощь жителям в оформлении их недвижимости. Это и права на земельные участки, права на домовладения, процедуры узаконивания разного рода построек, решение вопросов о вступлении в наследство, перераспределение долей и пр. В целом наша задача - чтоб каждый житель получил документ, который подтверждает его право собственности на ту или иную недвижимость», - отметил Олег Дробот.



По его словам, идея запустить такой пилотный проект появилась после выездного приема Геннадия Кернеса в Жихаре в июле этого года. По итогам встречи с жителями по поручению мэра была создана рабочая группа на базе проекта «Будинок нерухомості». Работники БТИ совместно с представителями других департаментов разработали алгоритмы решения проблем всем, кто обратится за помощью.



Жители поселка говорят, что такая практика очень удобна. «Особенно для пенсионеров, для мамочек с детьми, вот сегодня была на приеме мамочка с ребенком. Очень комфортно, удобно, и мне кажется, что люди с удовольствием идут сюда. Благодарны все, потому что находят время для каждого человека», - отметила местная жительница Оксана Белоконь.



«Я работаю, у меня маленькие дети, и нет столько времени заниматься этими вопросами. А здесь вот, пожалуйста, выезжает комиссия сама. Конечно, для нас это хорошо и удобно очень. Я надеюсь, что у нас все получится», - сказала местная жительница Светалана Золотарева.



Всего за помощью на прием обратились более 150 жителей Жихаря. За каждым из них закрепили работника, который будет вести дело до конечного результата.



Отметим, прием проходит на постоянной основе, дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Также создана горячая линия, куда жители могут обратиться с разными вопросами.