25.10.2019 19:12

Геннадий Кернес: В борьбе с детской наркоманией нам нужна помощь родителей (ФОТО)

Родительский совет Харькова обсудил участие семей в антинаркотической кампании.



//city.kharkov.ua

25 октября Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в открытом уроке «Чистый город: родители против наркотиков», цель которого – осознание важности родительского участия в профилактике наркомании среди детей и в борьбе с зависимостями. Урок организован Городским родительским советом. В нем, кроме родителей, приняли участие руководители Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, врачи-педиатры, психологи, главы общественных и спортивных организаций для детей и подростков.

«Вы знаете, что Харькову нужно серьезно противостоять наркотикам, и мы с лета ведем активную работу по многим фронтам. Помогаем полиции, создан канал блокировки магазинов в Интернете, идет сбор информации о «закладках» на горячую линию, в школах активизировалась профилактика. Но всем понятно, что без вас, родителей, это будет только часть решения. Вы - всегда рядом, вы - авторитет для своих детей и видите, чувствуете, можете предостеречь ребенка или первыми предложить помощь, если беда уже произошла. Специалисты, которые здесь собрались, предложат вам свое видение, механизмы, нужные ходы и знания, чтоб справиться и вывести на правильную дорогу своего ребенка. Семья, дом – главный наш помощник», - сказал Геннадий Кернес, начиная открытый урок.

По мнению психологов, работающих с наркозависимыми подростками, семья действительно имеет большой потенциал в предотвращении приобщения ребенка к наркотикам. Родители, у которых доверительные отношения с детьми, могут вовремя отреагировать на изменения в поведении ребенка и вовремя распознать признаки употребления наркотиков. Но в реальности это редко работает: школьников сегодня, как признали участники урока, воспитывает Интернет и улица, имеющие гораздо больший авторитет. Кроме того, родители, как представители других поколений, не информированы о так называемых новых наркотиках, механизме их распространения и действия. Рекомендации специалистов на этот счет - не отстраняться от подростков, сохранять эмоциональный контакт даже в конфликтных ситуациях.

Кроме того, взрослым необходимо быть максимально информированными о наркотиках и не заблуждаться относительно вероятности приобщения к ним своего ребенка. «Это может произойти с каждым, среда провоцирует даже самых контролируемых детей», - отмечают медики и психологи. «К работе правоохранителей по борьбе с каналами распространения и к социальной рекламе в Харькове должна присоединиться массированная кампания профилактики в школах и семьях», - говорят они.