Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Юрия Златкина
26.10.2019  14:14   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Юрия Златкина

Сегодня день рождения почетного харьковчанина советника АО «Хартрон» по системам управления ракетно-космической техникой Украины Юрия Златкина.


//city.kharkov.ua
«Ваши профессионализм, ответственность, уникальные знания и способности признаны как в Украине, так и далеко за ее пределами. Ваша жизнь и трудовой путь - достойный пример для нас и последующих поколений.
 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и поддержки родных, друзей и коллег. Мира и добра Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении мэра Харькова Геннадия Кернеса. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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