26.10.2019 14:14

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Юрия Златкина

Сегодня день рождения почетного харьковчанина советника АО «Хартрон» по системам управления ракетно-космической техникой Украины Юрия Златкина.



//city.kharkov.ua

«Ваши профессионализм, ответственность, уникальные знания и способности признаны как в Украине, так и далеко за ее пределами. Ваша жизнь и трудовой путь - достойный пример для нас и последующих поколений.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и поддержки родных, друзей и коллег. Мира и добра Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении мэра Харькова Геннадия Кернеса.