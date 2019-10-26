Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Юрия Златкина

Сегодня день рождения почетного харьковчанина советника АО «Хартрон» по системам управления ракетно-космической техникой Украины Юрия Златкина.
26 октября 2019 года не рекомендуется тратить время и силы на пустые дела. Важно найти свободное время для дружеских встреч, для личного творчества, романтического общения со своей половинкой, а также для восстановления самочувствия. Последний пункт особенно важен.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков. Над Харьковом пронесется магнитная буря
В этот день в Германии изобрели телефон, в Женеве учредили Международный Красный Крест, в Лондоне основали Английский футбольную ассоциацию, а фирма Du Pont разработала новый синтетический материал - нейлон сделавшим переворот в мире моды.
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