29.10.2019 08:51

Харьковчанин возглавил Киевщину.

Председателем Киевской облгосадминистрации назначен житель Харькова, Алексей Чернышов.



Фото: president.gov.ua

Новым главой Киевской государственной областной администрации стал уроженец Харькова Алексей Чернышов. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №777/2019 опубликован на сайте главы государства.

Зеленский принял на Банковой Чернышова и вручил ему служебное удостоверение. Президент пожелал новому руководителю Киевской области успехов и выразил надежду, что она получит новый импульс для развития.

В свою очередь новоназначенный глава Киевской ОГА поблагодарил президента за доверие и возможность работать в одной команде для достижения общей цели – сделать Украину инвестиционно привлекательной и богатой.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, команда главы государства "взяла курс на то, чтобы для служения государству и людям использовались инструменты профессиональных топ-менеджеров с украинским и международным опытом, и такие люди были привлечены к позитивным изменениям".

Кандидатуру 42-летнего Чернышова и еще назначение пяти председателей областей Кабмин согласовал еще 20 октября. В тот же день с должности председателя КиевОГА ушел в отставку Михаил Бно-Айриян. Указ №776/2019 о его увольнении Зеленский подписал сегодня.

Родился в Харькове, там же учился школе и получил высшее образование в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия" (экономика предприятия). С 1996 по 2002 год учился в Киеве Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого (правоведение). Работал в Telesens: разработка системного ПО для телекоммуникационного бизнеса.

Бизнесмен является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, которая занимается привлечением прямых инвестиций, формированием и управлением активами, инвестиционным банкингом и сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями.

Чернышов – основатель организации Kyiv Vision Foundation, специализирующейся на привлечении инвестиций в страну и поддержке культурных проектов.