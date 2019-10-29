Главная Новости Власть Еще один харьковчанин станет губернатором
29.10.2019  17:08   

Еще один харьковчанин станет губернатором

После киевской области, которую возглавил харьковчанин, выходец из Первой столицы будет возглавлять и Полтавскую область.


://facebook.com

Харьковчанин Олег Синегубов возглавит Полтавскую облгосадминистрацию. Такое решение 28 октября Кабмин принял во время во время выездного заседания в Мариуполь.

На данный момент 36-летний Олег Синегубов занимает должность декана факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. До этого работал следователем полиции на Южной железной дороге.

Тэги:  власть, губернатор, харьков, полтава
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Власть На сигаретных пачках будут печатать новое предупреждение, а горсовет получит новые полномочия 04.09 Медицина Правительство, местная власть и медики согласовали правила предоставления информации об угрозе жизни и здоровью, санэпидблагополучия населения 04.07 Власть Под Харьковом могут исчезнуть райцентры
 
 

Видео

В Харькове отмечают 75-ю годовщину освобождения Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 