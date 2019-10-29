Еще один харьковчанин станет губернатором

После киевской области, которую возглавил харьковчанин, выходец из Первой столицы будет возглавлять и Полтавскую область.
Харьковчанин Олег Синегубов возглавит Полтавскую облгосадминистрацию. Такое решение 28 октября Кабмин принял во время во время выездного заседания в Мариуполь.
На данный момент 36-летний Олег Синегубов занимает должность декана факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. До этого работал следователем полиции на Южной железной дороге.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
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давл.:
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