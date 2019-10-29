29.10.2019 17:08

Еще один харьковчанин станет губернатором

После киевской области, которую возглавил харьковчанин, выходец из Первой столицы будет возглавлять и Полтавскую область.



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Харьковчанин Олег Синегубов возглавит Полтавскую облгосадминистрацию. Такое решение 28 октября Кабмин принял во время во время выездного заседания в Мариуполь.

На данный момент 36-летний Олег Синегубов занимает должность декана факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. До этого работал следователем полиции на Южной железной дороге.