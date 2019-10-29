29.10.2019 17:27

Геннадий Кернес встретился с послом Азербайджана

Через неделю откроется культурное представительство Азербайджана в Харькове.



://city.kharkov.ua

29 октября Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Азером Худаяр оглу Худиевым. Дипломат готовит открытие культурно-информационного центра в Харькове, который будет представлять общественные и творческие инициативы этой закавказской страны в Харьковском регионе. Центр откроется 8 ноября. Кроме того, на встрече шла речь о сотрудничестве в области туризма и участии азербайджанского бизнеса в украинской экономике.



«Я доволен содержанием и атмосферой нашей встречи и благодарю мэра за прием. Харьков и вся Украина за последние десятилетия стала домом для пятисот тысяч моих соотечественников, и сотрудничество не прерывалось все эти годы. Сейчас, кроме поддержки землячества, мы находим общие интересы в туристической сфере, продолжается очень активный образовательный обмен, и, конечно, на первое место выходит интерес нашего бизнеса в Украине. Азербайджанские строительные и другие компании имеют большой успешный опыт в реализации инфраструктурных проектов по всему миру. В ближайшее время мы планируем организовать в Украине экономический форум, чтобы найти реальные точки соприкосновения и подписать обоюдовыгодные контракты», - сказал Азер Худаяр оглу Худиев в ходе встречи в городском совете.



Торговый оборот Харькова с Азербайджаном за 2018 год составил почти 16 млн долл. США, при этом растет экспорт украинских товаров в эту страну. Геннадий Кернес подчеркнул заинтересованность Харькова, прежде всего, в инвестициях, обмене межмуниципальным опытом в сфере управления городской инфраструктурой и в ее модернизации.