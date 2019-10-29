Геннадий Кернес встретился с послом Азербайджана

Через неделю откроется культурное представительство Азербайджана в Харькове.
29 октября Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Азером Худаяр оглу Худиевым. Дипломат готовит открытие культурно-информационного центра в Харькове, который будет представлять общественные и творческие инициативы этой закавказской страны в Харьковском регионе. Центр откроется 8 ноября. Кроме того, на встрече шла речь о сотрудничестве в области туризма и участии азербайджанского бизнеса в украинской экономике.
«Я доволен содержанием и атмосферой нашей встречи и благодарю мэра за прием. Харьков и вся Украина за последние десятилетия стала домом для пятисот тысяч моих соотечественников, и сотрудничество не прерывалось все эти годы. Сейчас, кроме поддержки землячества, мы находим общие интересы в туристической сфере, продолжается очень активный образовательный обмен, и, конечно, на первое место выходит интерес нашего бизнеса в Украине. Азербайджанские строительные и другие компании имеют большой успешный опыт в реализации инфраструктурных проектов по всему миру. В ближайшее время мы планируем организовать в Украине экономический форум, чтобы найти реальные точки соприкосновения и подписать обоюдовыгодные контракты», - сказал Азер Худаяр оглу Худиев в ходе встречи в городском совете.
Торговый оборот Харькова с Азербайджаном за 2018 год составил почти 16 млн долл. США, при этом растет экспорт украинских товаров в эту страну. Геннадий Кернес подчеркнул заинтересованность Харькова, прежде всего, в инвестициях, обмене межмуниципальным опытом в сфере управления городской инфраструктурой и в ее модернизации.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
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