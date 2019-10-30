Геннадий Кернес поздравил Александра Харченко с юбилеем

Городской голова Геннадий Кернес 30 октября поздравил с 70-летием Почетного гражданина Харькова, председателя Наблюдательного совета АО «Трест Жилстрой-1», заслуженного строителя Украины, члена исполкома Харьковского городского совета Александра Харченко.
«Вас знают как опытного руководителя и отличного специалиста. Сегодня перед Вами стоят новые, востребованные временем задачи, главные из которых - качественная модернизация строительного комплекса, широкое внедрение передовых технологий и инженерных решений. Уверен, что Ваши знания и многолетний опыт работы будут залогом новых достижений в области строительства.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в Вашем ответственном деле. Пусть Ваша целеустремленность способствует успешной реализации всех планов, а рядом всегда будут родные и близкие люди!» - говорится в поздравлении городского головы.
30 октября 2019 года может появиться нездоровая тяга к тому, что считали вычеркнутым из собственной жизни. Возможно, речь про давний роман, про возвращение к вредной привычке или про детскую фобию. Так или иначе, рекомендуется сделать всё зависящее от себя, чтобы этот регресс не стал причиной заминок в делах. Сосредоточьтесь на настоящем. Есть вероятность, что эта среда предоставит возможность блеснуть красноречием, остроумием, красотой и другими талантами.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
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