30.10.2019 12:02

В Харькове начались Всеукраинские сборы по вопросам организации работы в сфере гражданской защиты

30 октября в Харькове на базе конференц-зала гостиницы «Мир» состоялось открытие собрания по организации и осуществлению мероприятий гражданской защиты.



://kh.dsns.gov.ua

На двухдневный форум в всей страны съехались руководители подразделений по вопросам гражданской защиты областных и Киевской городской государственных администраций, а также руководители подразделений по вопросам организации мероприятий гражданской защиты ГУ (У) ДСНС Украины в областях и г.. Киеве.Открыл мероприятие директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ДСНС Украины Сергей Парталян, который поздравил всех участников с началом собрания и пожелал плодотворной работы. Также в начале заседания к собравшимся обратился начальник Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области Александр Волобуев. Он также пожелал успехов в работе и рассказал о специфике Харьковской области по вопросам обеспечения гражданской защиты и имеющиеся ресурсы, силы и средства по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Главной целью собрания является анализ готовности органов управления и сил территориальных подсистем к выполнению задач гражданской защиты и обмен опытом по решению проблемных вопросов по организации оповещения и информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе в зоне проведения операции объединенных сил.

Двухдневная программа будет включать в себя доклады спикеров по актуальным вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций и проведения показательных занятий на базе городских очистных сооружений водоотведения № 1 Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» о практике предотвращения и ликвидации последствий масштабных аварий на системах водоотведения крупных городов, а также на базе ОАО «Турбоатом» по реализации мероприятий гражданской защиты и укрытия в защитных сооружениях .

В завершение второго дня семинара будут подведены итоги встречи и определены задачи в сфере гражданской защиты на будущее.